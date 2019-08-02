الحرية والتغيير: ضابط أمن سابق يدير مخططاً لافتعال العنف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى الحرية والتغيير عن محاولات يخطط لها النظام البائد و (كتائب الظل) لاختراق مجموعات من الثوار. ويقضي المخطط بحسب قوى الحرية بزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وتوزيع أسلحة نارية لافتعال العنف. وقالت قوى التغيير في بيان صباح أمس، إن المخطط يهدف لدفع المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية خلال مليونية أمس، وأشارت إلى أنّ المخطط يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من أحد قيادات الجهاز سابقاً، وتابعت قائلة: (هو عنصر شهير بالعنف تمت إحالته للتقاعد العام الماضي واتهم في قضايا فساد مالي، وقبع في سجون النظام لفترة من الزمان قبل إطلاق سراحه في الشهر السابق). وحملت المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن أية أحداث للعنف والقتل وإراقة دماء الأبرياء تنتج عن مخططاته القذرة، ونوهت بأن المحاولة تأتي لجر البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام الثورة والوصول إلى أهدافها.