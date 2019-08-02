اهمية تغليظ العقوبة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرا ماتحدث الناس عن ضرورة فرض الامن وعدم السماح لضعاف النفوس باحداث خلل فى مكان ما تترتب عليه نتائج كارثية – لاقدر الله – ، ويوما بعد يوم تكشف الانباء عن خطر داهم يهدد البلد ويمكن ان يحيل امنها خوفا – لاسمح الله – ، ومنذ فترة ليست بالقصيرة والاجهزة الامنية تضبط اسلحة وذخائر متنوعة هنا وهناك ويتم اعتقال المتورطين فى تهريب الاسلحة سواء أكانوا يتاجرون فيها ويعملون على التكسب من هذا الامر على الرغم من خطورته البالغة او أولئك الذين يهربون الاسلحة لاستخدامها فى عمل عسكرى ما فى مكان ما وفى وقت ما ، وهؤلاء يعتبرون انفسهم اصحاب قضية وهدف يسعون اليه وهم مخطئون طبعا بجعلهم المدن الامنة ساحة لصراعاتهم المميتة .

السلاح خطر كبير يتهدد البلد وامنها ولابد من تضافر جهود الكل حتى يكشفوا للجهات المختصة اى تلاعب يحدث فى اى مكان يمكن ان يتسبب فى تهديد الامن والسلامة فانها خطوط حمراء لاتتحمل ان يحدث فيها اى تلاعب ولايمكن المجاملة فيها او التفريط مطلقا فكيف ان كانت هذه العصابات – سواء اكانوا تجارا ضعيفى النفوس همهم الكسب ولو على دماء الناس او اصحاب هدف ويسعون لاستخدام السلاح وصولا الى مبتغاهم بغض النظر عن امن الناس وسلامتهم – كيف ان كانت هذه الجهات من اللامسؤولية ولا اخلاق بحيث يستخدمون المستشفيات مكانا لتخزين اسلحتهم المهربة ؟

المستشفيات اماكن يشعر فيها الناس (المرضى ومرافقوهم ومن لهم بهم ارتباط وعموم الناس) بالامان والاطمئنان فكيف يرضى هؤلاء المجرمون بجعلها مخازن للموت وهى التى يلجأ اليها الناس للعلاج وهربا من المرض .

لنقرأ معا الخبر ادناه :

ضبطت قوة من الدعم السريع أسلحة داخل مخازن بمبنى الجناح الخاص بمستشفى بحري التعليمي. ونقلت مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) أمس, أن معلومات توفرت لاستخبارات الدعم السريع تشير الى تهريب كميات من الأسلحة على متن عربة بوكس من حي “دار السلام” بأمبدة الى مستشفى بحري وتسلمها أحد أذرع خلية تخريبية وقام بإخفائها داخل المستشفى. وقالت المصادر إنه بعد المداهمة عثر داخل المخزن على (28) بندقية كلاشنكوف، و(10) آلآف طلقة كلاشنكوف، (1000) طلقة مسدس (8)ملم و(27) خزنة كلاشنكوف.

انتهى الخبر

ونقول لابد من توقيع اقسى العقوبات على من يستخدم المستشفى وعموم الاماكن الامنة مكانا لتخزين السلاح ، ولابد ان يتكاتف الجميع للابلاغ عن اى سلاح فى اى مكان فهذه مهمة الجميع ولا مجال هنا للمزايدة على احد .