اثيوبيا مثال يحتذى .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رغم الضجيج العالى والمؤذى الذى يصدر عن عشرات الأحداث فى العالم من قتل وتدمير وحروب ومظالم وانتهاكات ، ورغم عشرات الازمات التى يعيشها الناس ومايترتب عليها من آثار سالبة فى كل مكان ، ورغم ارتفاع وتيرة الأحداث وتسارعها من هنا وهناك فان شيئا واحدا لفت انظار العالم على الرغم من كونه ليس حدثا سياسيا ولكنه كان جديرا ان ينحنى له الناس اجلالا واحتراما ويقفوا وقفة شكر وتقدير لهذا الشعب المعلم وقيادته الشابة الطموحة ويحذوا حذوهم ويسيروا على خطاهم ويعملوا كما يعملون.

عن إثيوبيا نتحدث اليوم ، وحديثنا ليس عن الاستقرار السياسى – مع انه يستحق ان نفرد له مساحات واسعة ، ولسنا بصدد الحديث عن مشروع سد النهضة هذا المشروع الحيوى الهام والكبير الذى يجعل اثيوبيا فى طليعة الدول المهتمة بالتنمية وانشاء البنيات التحتية الضخمة التى يلزم توفرها حتى تتم المشروعات المخطط لها ، ولسنا بصدد الحديث عن الدور البارز لرئيس الوزراء آبى احمد الذى اضطلع به فى حل تعقيدات المشهد السياسى السودانى ولامبادرته سابقا باعادة العلاقات مع اريتريا والاستقرار التام الذى تشهده هذه العلاقة الان ، وكل هذه النجاحات تستحق التوقف عندها وعدم اغفالها لكننا اليوم تقف مع حدث مختلف وهو من الاهمية بحيث لايمكن المرور عليه كخبر فقط ، انه مشروع زراعة ملايين الاشجار فى كافة ارجاء الجمهورية لمجابهة مخاطر التغير المناخى وعدم التأثر السلبى بالتطورات الطبيعية التى ستشهدها اثيوبيا والمنطقة ككل .

يقول الخبر ان الشعب الاثيوبى بدا فى ساعة صفر واحدة تنفيذ خطة اسعافية وعلاجية فى نفس الوقت وذلك بزراعة ثلاثمائة وخمسين مليون شجرة لتنعم الاجيال القادمة بهواء نقى وغطاء نباتى يشمل كل انحاء الجمهورية ويسهم بشكل مباشر فى تلطيف الجو وتلافى اثار الاحتباس الحرارى .

انها خطوة جديرة بالاحترام والتقدير وتستحق عليها اثيوبيا ان تكون مثلا يحتذى واسوة يقتدي بها .