الى متى نفقد ارواح مواطنينا ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل 4 من المتظاهرين، وإصابة آخرين، بعد إطلاق رصاص حي على الثوار بمدنية أم درمان .

الى متى يظل شبابنا يسقطون ويموتون ؟ لماذا لايتوقف هذا الامر ؟

قامت الثورة على نظام الطاغية البشير واقتلعته ولكن بكل اسف لم يتوقف سقوط شبابنا – رجالا ونساءا – والشعب الصابر يطالب بتنفيذ حكم القانون وايقاع القصاص العادل على الجناة المجرمين.

سقط عشرات الشهداء ايام حكم الطاغية واستبشر الناس بألتغيير الذى حدث لكنهم تفاجأوا بالناس الجدد يقتلون الناس الابرياء دون فرق بينهم وبين سابقيهم مما فاقم ازمات الناس .

وبعد فض مجزرة القيادة وماترتب عليهأ جاءت احداث متفرقة هنا وهناك سقط فيها قتلى ثم كانت احداث مدينة الابيض التى حركت الشارع من جديد وجعلت الناس تتيقن ان هؤلاء القتلة كلهم من طراز واحد وان الشعب هو المستهدف بغض النظر عن الجهة التى تستهدفه وتحدث هذا الارباك العام .

ولما تجف دماء الابرياء فى الابيض بل حتى قبل دفن بعضهم اذا بالقتل يتجدد فى امدرمان ويسقط شهداء خرجوا للمطالبة بالقصاص لدماء الابرياء لكن الحكومة تابى الا مزيدا من القتل بكل اسف .

ابناء بلادنا يسقطون والقتلة يسرحون ويمرحون

والشعب مغيب تماما عن ما يجري الى فالى متى يحصد الموت ارواح مواطنينا