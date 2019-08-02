اتفاق زي كلب الليدو.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الثوار زهجوا

*الماثوار زهجوا

*الاحرار زهجوا

*ناس عدم فصل الدين عن الدولة زهجوا

*ناس فصل الدين عن الدولة زهجوا

*ناس الدين زهجوا

*ناس الدولة زهجوا

*الناس السرقت زهجت

*الناس الاتسرقت زهجت وماتت كمد

*ما كانش العشم

*ده اتفاق شنو ده؟

*اتفاق زي كلب الليدو

*روحنا تطلع عشان نجيب ستة ويطلع

*طلعتو كده

*ينضرب ويرجع بيتو من جديد

*وحلك لما تجينا ستة تاني

*ايها الناس

*هو وطن ولا مخلل!!!

*حاجاتو دايما نخمرها نخمرها لما الخميرة زاتها زهجت

*علي المجلس العسكري ان يعي تماما بان المدنية هي مقصد هذا الشعب الذي لن يتبدل الي ان يرث الله الارض بمدنييها وعسكرييها

*وعلي التجمع ان يعي ان تفويض اهل الحراك الشعبي له نحو تحقيق المدنية ليس تفويضا مطلقا

*ولكنه تفويض يرتبط بزمن محدد حده الاقصي عدم الزهج

*ونحنا زهجنا لمن قرفنا

*عشان كده علي الطرفين الاسراع والجدية والتوقيع

*لان شعب الثورة ليس بالامي ويستطيع ان يوقع براااااهو

*ووقتها قلم المجلس وقلم التجمع بكونن سالن علي قمصانهما

*ايها الناس

*قليل من الاهتمام بهذا الوطن وإنسان هذا الوطن حتما سيحولنا من الاعجاب بنهضة اثيوبيا ونهضة رواندا ونهضة جنوب افريقيا الي الاعجاب بنهضة السودان والاعجاب بامكاناتنا وامكانياتنا ومكانتنا التي يجب ان نكون عليها

*يبقي وقعوا وفضوها سيرة

*المهم

* المريخ بلا معسكر خارجي

*والهلال امتد معسكره من تونس الي كينيا الي مصر والآن هم بالخرطوم بعد ان عادوا سالمين من معسكرهم الاعدادي في الدول التلاتة اعلاه

*وحملت الانباء الفوز العريض للهلال اعداديا علي فريق عملاق اسمو الحرس الجمهوري

*اتخيلت ليك الكورة لاعبه في حدائق القصر بين الشجيرات المعلقة عليها تلك الملابس لتنشف

*حرس ايه قلت لي ياروشا؟؟؟

*ايها الناس

*عشان شكل اعداد القمة للموسم الجديد بعبر عن حال بقية الاشياء في البلد

*وقعوا وريحونا

*عشان الصبح مايليل

*وقعوا

*نحنا ماصدقنا الصباح قد لاح

*وقعوا

*واوقفوا نزيف الجراح لاجل الصباح ياصاح

*المريخ عرفناهوا

*القوة المالية الضاربة طلعت ضاربه ولا ايه؟؟

*بمناسبة كده

*كردنة جا؟؟؟

*كان كدي كوسوا الزول ده ياروشا

*وكان ما اتوفقتوا البوسترات مني

*تخيل بوستر كبير في جاكسون

*من بعييييد تلفت نظرك الكسكته المطبوعة عليهو

*وعبارة خرج ولم يعد

*اوصافه كالآتي

*اسمر اللون(مسمر جديد )

*مربوع

*هو مربوع واحد؟

*ينتعل كسكته

*اقصد يرتدي بدلة ويضع كسكتة

*و طوااالي بقول يا آدم جيب من جوة

*لو لاقاكم زول بقول يا آدم جيب كسكته

*ركزوا معاهو

*لو لقيتوهوا بحب يتصور مع الناس

*وبقول القوة الضاربة والاميرة الافريقية واللقيمات

*تأكد انو هو ظااااااتو

*واتصل علي ٩٩٩ او اقرب مركز شرطة حتي يتم تسليمه لذويه بالعرضة شمال مركز الصفر الدولي

*ايها الناس

*الحمد لله اشكالية عاطف خالد اتحلت

*ولكن تبقي السقطة الادارية الكبيرة

*نسأل الذي حل اشكالية عاطف خالد ان يحل اشكالية المريخ

*دي ليست طريقة لادارة نادي كبير مثل المريخ يا جماعة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا بقطوعات الكهربا رضينا

*لكن وكت الكهربا عجزت تنور لينا

*موش مفروض ناس الكهربا يعبرونا وينورونا ويقولوا لينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كهربتكم دي هي البتشبه كلب الليدو مرقتها من بيتها في التوربينه تنضرب وترجع وتنتظروا لما تجيب ستة تاني تمرق بيها وحلك لما تجيب ستة

والي لقاء

سلك