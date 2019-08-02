ما الذي يحدث في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• ما يحدث في الهلال حاليا لا يعجب أحد من الأهلة.
• الجميع يتطلع لموسم جديد بروح جديدة.
• حتي يعود الأزرق الي سابق عهده ويتألق في البطولة الافريقية.
• ظللنا نسمع يومياً بسفر الهلال الي دولة خارجية لاقامة معسكر اعدادي.
• ولكن !!
• اختار المجلس تونس عقب الاتفاق مع نبيل الكوكي مدرب الفريق.
• تم إلغاء ذلك فجأة ودون سابق انذار .. وإختيار كينيا مقرا جديداً.
• الجميع استعد لمتابعة أخبار الازرق من نيروبي .. قبل التوجه الي كيجالي.
• وأيضا ودون سابق إنذار تم إلغاء المعسكر .. واختار المجلس القاهرة بديلاً لكينيا.
• وقبل أن يكمل هذا القرار 24 ساعة تم إلغاء معسكر القاهرة والاكتفاء بمعسكر داخلي.
• (يا ريت) توقف الأمر عند هذا الحد فقط.
• ولكن ..!!
• أكد المجلس دعوة قورماهيا الكيني لمواجهة الهلال في أم درمان.
• وتم التأكيد على وصوله الخرطوم .. وحدد تاريخ التجربة الودية بين الطرفين.
• لتأتي الأخبار بإلغاء زيارة قورماهيا .. عقب اعتذار الفريق الكيني عن الحضور للسودان.
• (ما عارف تاني ح يحصل شنو) في الساعات القادمة.
• كل ذلك يحدث مع اقتراب مواجهة رايون الرواندي في ذهاب دور التمهيدي.
• (أول مرة الكوكي يكون معاه حق بعد ان أعلن استياءه من الحاصل دا).
• يا جماعة دا الهلال ما لعب عيال.
• الفريق الرواندي خطير.
• التمهيدي السنة دي مختلف تماماً.
(صمت اخير) ..
• الله يكضب الشينة.
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