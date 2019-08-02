ما الذي يحدث في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• ما يحدث في الهلال حاليا لا يعجب أحد من الأهلة.

• الجميع يتطلع لموسم جديد بروح جديدة.

• حتي يعود الأزرق الي سابق عهده ويتألق في البطولة الافريقية.

• ظللنا نسمع يومياً بسفر الهلال الي دولة خارجية لاقامة معسكر اعدادي.

• ولكن !!

• اختار المجلس تونس عقب الاتفاق مع نبيل الكوكي مدرب الفريق.

• تم إلغاء ذلك فجأة ودون سابق انذار .. وإختيار كينيا مقرا جديداً.

• الجميع استعد لمتابعة أخبار الازرق من نيروبي .. قبل التوجه الي كيجالي.

• وأيضا ودون سابق إنذار تم إلغاء المعسكر .. واختار المجلس القاهرة بديلاً لكينيا.

• وقبل أن يكمل هذا القرار 24 ساعة تم إلغاء معسكر القاهرة والاكتفاء بمعسكر داخلي.

• (يا ريت) توقف الأمر عند هذا الحد فقط.

• ولكن ..!!

• أكد المجلس دعوة قورماهيا الكيني لمواجهة الهلال في أم درمان.

• وتم التأكيد على وصوله الخرطوم .. وحدد تاريخ التجربة الودية بين الطرفين.

• لتأتي الأخبار بإلغاء زيارة قورماهيا .. عقب اعتذار الفريق الكيني عن الحضور للسودان.

• (ما عارف تاني ح يحصل شنو) في الساعات القادمة.

• كل ذلك يحدث مع اقتراب مواجهة رايون الرواندي في ذهاب دور التمهيدي.

• (أول مرة الكوكي يكون معاه حق بعد ان أعلن استياءه من الحاصل دا).

• يا جماعة دا الهلال ما لعب عيال.

• الفريق الرواندي خطير.

• التمهيدي السنة دي مختلف تماماً.

(صمت اخير) ..

• الله يكضب الشينة.