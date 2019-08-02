الشيوعى. . يعارض قوى التغيير!.. بقلم محمد وداعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم يفاجئ الحزب الشيوعي إلا نفسه بإعلان مقاطعة التفاوض مع المجلس العسكري، ولا بأعلان رفضه للمشاركة في مستويات السلطة الانتقالية، و لا حتى بهجومه على الوساطة الأفريقية، متهمًا الوساطة (لانحرافها عن مسارها وتجاوز تفويضها المتمثل في الإشراف على نقل السلطة للمدنيين)، و لم يزد شيئًا على الآخرين فى التمسك بمطلب لجنة التحقيق المستقلة بإشراف دولي، ذلك أن الشيوعى يرى أن الثورة يجب أن تصل إلى غاياتها حسب التفسير الماركسى للثورات، وليس بما يتسق مع التفسير على خلفية الأوضاع السودانية، وهو ما لم يكن خافيا على أحد..

السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب أمس الأول، قال: إن المجلس العسكري الانقلابي يمثل امتدادًا للنظام البائد، وأوضح أنه قطع الطريق على الانتفاضة، وانتقد الاحتفاظ بعلاقات التبعية للخارج وحماية رموز النظام ، وطالب الخطيب بحل جهاز الأمن والمخابرات لا تغيير اسمه، وأكد رفضهم لاستيعاب جهاز الأمن ضمن قوات الدعم السريع، كما طالب بحل المليشيات غير النظامية وفق ترتيبات أمنية، وأضاف أن قوى النظام البائد ما زالت مهيمنة على أجهزة الدولة بما فيها الأنظمة العدلية. واستنكر الخطيب محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بقانون الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي، وشدد على ضرورة محاسبته على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية منها قتل المتظاهرين السلميين.

ومن جانبه كشف القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، أن الاتفاق السياسي الذي أعلن الحزب الشيوعي رفضه له، تجاوز الاتفاقات السابقة وقرار الاتحاد الأفريقي باجتماعه رقم 854، وأوضح أنهم قاطعوا التفاوض مع المجلس العسكري لأن أعضائه متهمون بارتكاب جرائم، واستند على ذات السبب في رفضهم لمشاركة أي من أعضاء المجلس العسكري في جميع مستويات السلطة الانتقالية.

وفي السياق طالب عضو اللجنة المركزية د.صالح محمود، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) لتحقيق العدالة في الجرائم المتهم بها؛ والمتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية وكل الانتهاكات التي تمت خلال الثورة، و كان غريبًا من علي محمود، الحائز على جائزة سخاروف (التى يمنحها البرلمان الأوروبي ) تقديرًا لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا الحروب الأهلية في البلاد، أن يعلن من خلال المؤتمر الصحفي لحزبه و يقول: نحنا رفعنا سقف التوقعات إنو الحكومة تجي مدنية، وإنو التضحيات ما حا تمشي هدر، ونجي نحنا نجري عشان المواقع ونخذلم! دا ما حا يجي من الحزب الشيوعي، والحزب الشيوعي خلاص قرر إنو ما حا يمشي في هذا النهج و هذا الاتجاه، ماعدا ذلك في قضية دارفور الآن قد تظهر بعض المعلومات إنو الحركات المسلحة عايزة محاصصة وغيرا وغيرا، أنا أفتكر دي مسألة غير أخلاقية أنا بقولا بشجاعة، يعني لا يمكن حركتين في دارفور ممكن نديهم مقعدين أو تلاتة مقاعد في هياكل السلطة الجاية! السلطة الجاية دي ما بتاعت حركات. أنا بقولا للحركات: السلطة الجاية دي جابوها الجماهير، هم كان عندهم البندقية أنا في رايي صحي قلقلوا الحكومة، لكن مكاسب الثورة دي.. الثورة المدنية دي جابوها الجماهير.. ما جابتا الحركات.. لأنو الحركات إذا قامت في مظاهرات في الخرطوم، في الفاشر، في مدني، الطبيعي في كل العالم إنو الحركات في الوكت دا يعملو شوية عمليات عشان يخففو الضغط علي المدنيين، خلال شهر إتناشر ما شفنا أي عمليات عسكرية من الحركات عشان يخففو الضغط علي المدنيين العزل، عشان يوزعوا مجهود القوات القمعية دي، المكاسب دي ما حقتم، المكاسب دي جابوها الجماهير والشباب ما يتكلموا لينا بمزايدة ما جابوا أي حاجة دخلوا الناس في المعسكرت صحي، قلقلوا الحكومة، لكن ما جابوا أي حاجة المكاسب دي، ما حقتم ما حانسمح ليهم، وهم ذاتم في النهاية ( stake holders). في ملايين الناس في دارفور في ملايين القضايا.. الحركتين ديل من قبيلة واحدة زغاوة، أنا ما داير أتكلم لكن دي الحقيقة، المشكلة بتاعة دارفور كلها حركتين يقرروها ناس دارفور رافضين الكلام دا، أي كلام اتوصلو ليهو مع آخرين نحنا ما طرف منو ولا ناس دارفور طرف في القصة دي دا لمعلوميتكم .

لا أحد ينكر على الشيوعى موقفه من المجلس العسكري أو التفاوض و نتائجه، ولكن يعاب عليه حقا تأخير هذا الموقف لأربعة أشهر، كان خلالها منخرطًا فى كل فعاليات قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري وحضر ممثله كل النشاطات، بل إن الشيوعي احتج مرة على عدم دعوته لإحدى جلسات التفاوض، بالرغم من أن التمثيل هو حق لمكون قوى الإجماع مجتمعة، وهي صاحبة الحق في التمثيل ولا ينزع هذا الحق اختيارها لعضو الشيوعى ليمثلها، ولعله كان سببًا – مرات عديدة – في تأخير التفاوض ( بهدف التجويد )، كان غريبًا أن ينطق لسان صالح محمود بهذا الحديث عن الحركات المسلحة و أنها من قبيلة الزغاوة ؟ و أن إسهام هذه الحركات كان ضئيلا إبان الثورة؟

لقد نصب الشيوعى من نفسه (ألفة) على كل القوى الوطنية المدنية والعسكرية، وتحدث بنبرة متعالية لا تتفق مع تقاليد العمل المشترك.. لا شك أن موقف الشيوعى يمثل خسارة كبيرة لجهة و حدة قوى الحرية و التغيير، لما كان يمثله الشيوعي من تاريخ نضالي معزز بتحليل رصين، هذا الموقف ربما أملته تقديرات غير موفقة ولم يخضع لمناقشات عميقة، وآمل أن تتم مراجعته.. إما معارضة قوى التغيير أو البقاء معها فهما نقيضان لا يلتقيان، بهذا الموقف فإن الشيوعى يعزل نفسه، فالثورة السودانية لم تنجح فى اقتلاع النظام البائد لاتباعها نظرية الثورة و فلسفتها الماركسية.