سعد العمدة : قرار إيقاف صادر الهجن ألحق أضراراً وخسائر كبيرة

الخليج 365 :

دعت شعبة مصدري الماشية المجلس العسكري لمراجعة قرار وقف صادر إبل (الهجن). وذكر رئيس الشعبة سعد العمدة في تصريحات صحفية أمس, أن القرار ألحق أضراراً وخسائر كبيرة. ونبه إلى أن رؤية الشعبة تتمثل في تقنين الصادر وليس منعه، وأضاف قائلاً: (إيقاف صادر الهجن يتسبب في أضرار كبيرة بفقدان موارد مقدرة من العملة الحرة وإلحاق الخسارة بالمنتج). وقال العمدة إن عائد الرأس الواحد من (الهجن) يبلغ (10) آلاف دولار، بينما يبلغ عائد الإبل غير المنتجة (1100) دولار فقط ، وتابع قائلاً: (لا يوجد سوق للهجن غير الخليج، وتستخدم لأغراض السباق). وأطلق العمدة تحذيرات من مغبة لجوء من سماهم ضعاف النفوس لخيار تهريب (الهجن), ونوه بتصدير (500) رأس في العام الماضي استلمت عائداتها مقدماً، ولفت إلى أن إجراءات وتكاليف شحن الهجن تختلف لأنها تكون بالطائرات، وتصل لأكثر من (30) ألف ريال سعودي.