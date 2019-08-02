عاجل.. الهلال يواجه اهلي شندي ودياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي الهلال عن مواجهة وديه له مع الاهلي شندي مساء يوم غدا الجمعة باستاد الهلال بأمدرمان وكشف مدير الكرة بأهلي شندي عبد

المهيمن الأمين ان المباراة سوف تلعب في السابعه مساء في إطار استعدادات الفريقين للمباريات الأفريقية في تمهيدي الأبطال والكونفدرالية

وكشف الأمين عن مواجهة اخري مع المريخ يوم الاثنين القادم.