العاملون بالكهرباء يكشفون معلومات خطيرة بشأن القطوعات والأعطال

كشف العاملون بالكهرباء عن معلومات خطيرة بشأن القطوعات والتوليد والأعطال والأسباب الرئيسة للإخفاق بالقطاع.

وذكر بيان للعاملين أن الاسباب الرئيسة فنية بحتة ناتجة عن إخفاقات إدارية منذ العهد البائد وإلى الآن.

وجزم البيان بأن هنالك جهات داخلية في قطاع الكهرباء – لم يكشف عنها – تبنت اتجاهاً لخلق فجوة بين المواطن والعاملين بشركات الكهرباء.

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وأظهر جدولاً مرفقاً بالبيان حجم العجز في التوليد وما يقابله من تخفيض في الأحمال في الايام الماضية.

وقال البيان بحسب صحيفة الإنتباهة، إن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تعاني من مشاكل إدارية وفنية تساهم في تأزم الخدمة المقدمة وتتمثل في نقص المواد ومعدات العمل لأسباب عديدة منها إحجام الموردين والمقاولين عن العمل نتيجة لعجز الشركة عن سداد مديونياتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)