جولات تفاوض مباشرة بين “العسكري” و”التغيير” حتى الساعات الأولى من صباح اليوم

استؤنف التفاوض المباشر بين “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” أمس.

وبحثت ثلاثة جلسات تفاوض بين الطرفين بقاعة الصداقة بالخرطوم تعيين القضاة والنائب والمحكمة الدستورية.

ووفقاً لمصادر ناقشت الأطراف المتفاوضة الإشراف على القوات العسكرية.

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وأفادت المصادر أن الجهات المسؤولة من التفاوض ضربت سياجاً من السرية على جلسة التفاوض حول الوثيقة الدستورية ومنعت أجهزة الإعلام من تغطية الجلسة وخصصت صالة قاعدة “السينما” بالقاعة للصحافيين.

وتواصلت الجلسة التفاوضية الثالثة بين الطرفين إلى الساعات الأولى من صباح اليوم بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)