إقالة مدير شركة توزيع الكهرباء

التاريخ: 02-أغسطس-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء مدير شركة التوزيع خالد مصطفى، وعين بدلاً منه إبراهيم محمد. Advertisements وقوبل قرار إعفاء مدير التوزيع برفض واسع بحسبما نقل عن موظفين بالإدارة الذين وصموا القرار بالغريب وإعادة إنتاج لإقالة الكوادر غير السياسية وتعيين منسوبي النظام المياد، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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