أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الإنتباهة: * مقتل (4) وإصابات بمليونية (القصاص) * “التغيير”: ضابط أمن سابق يدير مخطط لافتعال العنف * (700) طفل على قائمة انتظار عمليات القلب * إقالة مدير توزيع الكهرباء * جولات تفاوض مباشرة بين “العسكري” و”التغيير” * “الأبيض” تكتسي بأطول علم للسودان في تاريخها * السعودية: الوقوف بعرفة (10) أغسطس * مصدرو الماشية يطالبون بمراجعة إيقاف صادر “الهجن” الصيحة: * تواصل المفاوضات بين “العسكري” و”التغيير” وسط سرية تامة Advertisements * “الحرية والتغيير” تدعو “الشيوعي” لمراجعة موقفه من التفاوض * إيقاف زراعة أصناف من القطن المحور وراثياً السوداني: * لجنة الأطباء: سقوط (4) شهداء في مواكب بأم درمان * “قوى الحرية”: معتقلات جهاز المخابرات سيتم تحويلها للمدارس ومستشفيات * السعودية: (11) أغسطس أول أيام عيد الأضحى * تعيين نائبين لمحافظ المركزي * مواكب ضخمة في مليونية “القصاص العادل” * “تجمع المهنيين”: “العسكري” يتحمل مسؤولية القتل الذي شاع في المواكب * “قوى الحرية”: مساعٍ لإقناع الشيوعي بالعدول عن انسحابه من التفاوض الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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