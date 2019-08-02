التغيير: التفاوض مع العسكري خيار المرحلة ولكنه ليس الخيار الأوحد…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دانت قوى الحرية والتغيير مجزرة الأبيض التي راح ضحيتها (7 ) من الطلاب وأصيب فيها العشرات. وقال مدني عباس مدني القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية الخميس (1 أغسطس 2019 )، إن الطلاب عبروا عن مطالبهم سلمياً وتم قتلهم وهذه كارثة، وطالب بمحاسبة المتورطين فيها وليس التحقيق معهم ، واشار إلى ان الجناة معروفين وقد أطلقوا النار من سيارات تابعة لقوات الدعم السريع.
واعلن مدني إستئناف التفاوض مع المجلس العسكري عبر جلسة تفاوض تنطلق مساء اليوم الخميس، لافتاً إلى أن التفاوض هم خيارهم في الفترة الحالية ولكنه ليس الخيار الأوحد، وأنه وسيلة للحل وليس غاية في حد ذاته.
ودعا مدني الحزب الشيوعي لمراجعة موقفه الأخير من التفاوض، وقال إن قوتنا في وحدة خياراتنا خلال هذه المرحلة الحرجة والحساسة ، وأكد أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن العدالة هي أهم أولويات الفترة الإنتقالية.
ودعا عباس المتظاهرين لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة.
من جانبه أكد الأستاذ ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير إتفاقهم مع المجلس العسكري الإنتقالي حول نقاط جوهرية ومؤثرة في مسار التفاوض ، وقال : (إتفقنا على حكم القانون ومهام الفترة الإنتقالية وتشكيل لجنة تحقيق عادلة لجميع الجرائم التي أرتكبت في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989 وحتى مجزرة الأبيض الأخيرة كما إتفقنا على تشكيل مجالس الوزراء والسيادة والتشريعية وصلاحياتها وشروط عضويتها وسقوطها).
وأشار الحاج إلى الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي بنسبة 67% لقوى الحرية والتغيير و33% لغير الموقعين على الإعلان ولكنهم مؤيدون لثورة ديسمبر المجيدة، وقال : (أمَنا على عدم وجود أي حصانات جنائية مطلقة بل مجرد حصانات إجرائية لا تمنع من تحريك أي إجراء قانوني ضد أي شخص ورفع الحصانة عنه.
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