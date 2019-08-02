إقالة مدير شركة توزيع الكهرباء خالد مصطفى..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء مدير شركة التوزيع خالد مصطفى، وعيّن بدلاً منه إبراهيم محمد.

وقوبل قرار إعفاء مدير التوزيع برفضٍ واسع حسبما نقبل موظفون بالإدارة .

ووصموا القرار بالغريب وإعادة إنتاج لإقالة الكوادر غير السياسية وتعيين منسوبي النظام المباد.

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