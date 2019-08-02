عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الانتباهة

مقتل”4″ وإصابات بمليونية”القصاص”

“التغيير”: ضابط أمن سابق يير مخطط لافعتال العنف

“700” طفل على قائمة انتظار عمليات القلب..إقالة مدير توزيع الكهرباء

جولات تفاوض مباشرة بين العسكري والتغيير

السعودية: الوقوف بعرفة”10″ أغسطس

الفاتح حسين: في السودان البحيرات طريق الإبداع أكثر وعورة من أي مجال آخر

السوداني

لجنة الأطباء: سقوط”4″ شهداء في مواكب بأم درمان

قوى الحرية: معتقلات جهاز المخابرات سيتم تحويلها لمدارس ومستشفيات

السعودية:”11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

تعيين نائبين لمحافظ المركزي

البرهان: بدأنا في إعادة ضبط جهاز الأمن لبصبح مختصًا بجمع المعلومات

صحيفة أخبار اليوم:

مواكب هادرة في مليونية القصاص العادل والشرطة تعلن مقتل (٤) مواطنين بالرصاص .

جلسة حاسمة لمفاوضات العسكري وقوى التغيير حول الدستورية .

تعيين مدير عام جديد للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .

قيادي بالحرية والتغيير : المرحلة تتطلب العمل نحو السلام .

المجلس العسكري يصدر قراراً بتعيين نائبين لمحافظ بنك السودان المركزي .

السعودية تعلن اليوم غرة ذي الحجة وعيد الأضحى ١١ أغسطس .

صحيفة الوطن:

“4” قتلى واصابات في مواكب “مليونية القصاص العادل”

حسم النقاط الخلافية حول الاعلان الدستوري

“الشعبية” برئاسة الحلو تعلن وقف العدائيات لـ “5” أشهر

عبد الباقي جبارة مديراً لتحرير الوطن

حشود تنتظم البلاد تطالب بسلطة مدنية

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صحيفة ألوان:

خروج مواكب مليونية القصاص العادل في الخرطوم

قرار بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي

لجنة المعلمين تطالب بتأجيل موعد امتحانات الشهادة الثانوية

الصحة : 700 طفل في انتظار قوائم عمليات القلب

الصيحة

تواصل المفاوضات بين”العسكري” و”التغيير” وسط سرية تامة

“الحرية والتغيير” تدعو”الشيوعي لمراجعة موقفه من التفاوض

إيقاف زراعة أصناف من القطن المحوّر وراثيًا

الجريدة

“4” قتلى بمليونية”القصاص العادل” ومئات الالآف يشاركون في التظاهر بالخرطوم

إحالة”3″من أساتذة جامعة بحري للتحقيق بتهمة تحريض الطلاب على الاحتجاج

مواطنون في أبو حمد يحتجون على هدم مسجد تجاوز إنشاؤه”100″ عام

الاتحاد الأوروبي: لن نتعامل مع السودان إلا في ظل حكومة مدنية

ضرب سياج من السرية على جلسة التفاوض حول الوثيقة الدستورية

التيار

مواكب هادرة..وأربعة شهداء في مليونية”القصاص العادل”

مدني عباس: النظام البائد قام بتوزيع أسلحة ويسعى لجرف الثورة

“التيار” تخترق سياج السرية المضروب على المفاوضات

قوى الحرية: معتقلات جهاز الأمن سيتمّ تحويلها لمدارس ومستشفيات