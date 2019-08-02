(140) مليار جنيه من والي الخرطوم لتكملة نواقص مستشفى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تَعهّد والي الخرطوم المُكَلّف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، بتوفير تمويل بـ(140) مليار جنيه، لتوفير أجهزة ومُعدّات لأقسام مستشفى الخرطوم المُختلفة وتكملة النواقص فيه.

وتَفَقّدَ عابدون، مستشفى الخرطوم التعليمي المرجعي ميدانياً اليوم (الخميس)، وشملت الجولة أعمال الصيانة، ونوّه إلى أنّ قسمي الصحة النفسية والمسالك البولية النسوية جاهزان للافتتاح، وأوضح أنّ العمل في أقسام الحوادث والطوارئ يسير بصُورةٍ جَيِّدةٍ، وكَشَفَ الوالي أنّ المُستشفى سيستقبل حالات المُستوى الأول والثاني والثالث كافة، مع التركيز على خدمات الثالث (المرجعي التّخَصُّصي)، ووعد بتأهيل المُستشفيات الطرفية والبالغة (8) مُستشفيات لتخفيف الضغط على المُستشفيات المركزية داخل الولاية، وناشد الوالي رجال المال والأعمال الوطنيين والرأسمالية بدعم المَشَارِيع الوطنيّة والخدميّة لاستقرار المواطن.

من جانبه، أعلن مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر مُحمّد علي، عن افتتاح مُستشفى الخرطوم التّعليمي المرجعي في غضون شهرين بسعة سريرية تبلغ 740 سريراً، وتأتي زيارة الوالي في إطار الزيارات التفقدية لمُستشفيات ولاية الخرطوم .

وقدم د. بابكر محمد علي، شرحاً وافياً لوالي الخرطوم عن المستشفى وأقسامه المُختلفة وخُصُوصية بعض الأقسام في إحكام التأمين والحماية. وقال محمد علي، إنّ المستشفى خُضع لصيانة تعتبر الأولى مِن نَوعها منذ العام 1957م، ويُعتبر المُستشفى بتلك السعة السريرية إضَافَةً حَقيقيّةً للنظام الصحي السوداني إضافةً إلى تخصصات متمثلة في الجراحات الدقيقة مثل جراحة الأوعية الدموية الدقيقة وجراحة الجهاز الهضمي وجراحة العظام والتجميل وجراحة الأطفال، مع وجود خدمات الطب النفسي الذي يحوي معملاً عاماً وجنائياً والمخدرات الذي يختص بفحص الدم لمُرتكبي الجرائم ومُتعاطي المُخدّرات، ويُعتبر ذلك المعمل الوحيد في مُستشفيات الطب النفسي بولاية الخرطوم، إضَافَةً إلى قسم المسالك البولية النسوية والذي بعد افتتاحه تصبح قائمة الانتظار صفرية في ذلك القسم، وأكّد بابكر أنّ افتتاح المستشفى يَجعله في طليعة المُستشفيات السودانية ليقدم خدمات المُستوى الثالث لأنحاء السودان كافة والذي أرهق كاهل المرضى في الفترة السابقة.