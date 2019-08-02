ولايتيْ الخرطوم ونهر النيل تبحثان إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة

الخليج 365 : – بحث والي الخرطوم المكلف الفريق ركن احمد عابدون حماد مع والي ولاية نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين سبل تطوير الامكانيات المتاحة بين الولايتين والاستفادة منها لتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية. واكد والي الخرطوم خلال اللقاء بمكتبه اليوم أهمية اعداد بروتكول توأمة يهدف لانشاء مشاريع ذات إنتاجية عالية تساهم في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل اضافية والتي تأتي ضمن موجهات المجلس العسكرى الإنتقالي بترقية الخدمات وزيادة الإنتاج والانتاجية والاستفادة من طاقات الشباب لاقامة مشاريع ناجحة. إلى ذلك أكد والي نهر النيل المكلف اللواء عبدالمحمود حماد سعي ولايتة للاستفاده من تجارب الخرطوم الناجحة في مجال البنى التحتية وتشيد الجسور والتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية مشيدا بدور ولاية الخرطوم الرائد تجاه الولايات الاخرى باعتبارها ام الولايات.

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