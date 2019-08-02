ضابط بالجيش يسرد ما واجهه من قبل طالبات مدرسة ثانوية ضده

كتب المقدم بالجيش السوداني” ابراهيم الحورى” على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ما واجهه من هتافات معادية ضده من قبل طالبات إحدى المدراس الثانوية بالخرطوم، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

وقال “الحوري” : ساقتني قدماي للذهاب لمدرسة ابوعنجة الثانوية بنات يوم الثلاثاء ٣٠ يوليو لاستلام ابنتي من المدرسة خوفا من خروج البنات الي الشارع ليتظاهرن استجابة لدعوة التظاهر.

بمجرد دخولي الي المدرسة تعالت الأصوات والصراخ ” اي كوز ندوسو دوس مابنخاف”، تردد الهتاف خلفي الى ان وصلت ادارة المدرسة وتم السماح لي باستلام ابنتي وعندما خرجت زادت جمهرة الطالبات وسرن خلفي بنفس الهتاف.

مضيفاً: اشفقت ابنتي علي وصارت تذب عني زميلاتها صارخة (هذا ابي) وتبدل الهتاف إليها (كوزة مندسة) اي امتدت موجة العداء الي زميلتهن بسبب مهنة والدها.

وختم “الحوري” متسائلاً : إلى متي تستمر حملة الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين، والى متي يستمر وضع القوات النظامية في قفص الاتهام بل التجريم، اي مستقبل ينتظر هذه البلد، ومساحات الكراهية تزداد يوماً بعد يوم.

Advertisements

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لحادثة شبيهة بإحدى الجامعات الخاصة يظهر فيها ضابط شرطة برتبة عقيد، قد زفه مجموعة من الطلاب بهتافات ضده مع الرقص حوله.

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل مابين مستنكر لمثل هذا السلوك محذرين من عواقب خطاب الكراهية، وما بين متشفي لماحدث مع أفراد القوات النظامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

* الصورة ارشيفية برتبته السابقة