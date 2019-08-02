الشرطة السودانية تكشف تفاصيل مقتل 4 مواطنين بامدرمان ومهاجمة سوق ليبيا من قبل مجموعات الفوضى

التاريخ: 02-أغسطس-2019
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أصدرت الشرطة السودانية بينانا صحفيا مساء الخميس جاء فيه: قامت قوات الشرطة بوضع التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين وحماية المشاركين في مسيرة يوم الخميس 1/ أغسطس / 2019م وذلك علي مستوي القطر وولاية الخرطوم ومحلياتها السبع ، وقد تم انفاذ الخطة بالشكل والمضمون المطلوبين وانفضت تلك المسيرات بسلام في كل المواقع عدا منطقة سوق ليبيا بولاية الخرطوم محلية امبدة.
حيث قامت مجموعات بمهاجمة سوق ليبيا بغرض إحداث فوضي وأعمال شغب إزاء ذلك قامت قوات الشرطة بتفريقهم بإستخدام أدوات فض الشغب والغاز المسيل للدموع تزامناً مع هذه الأحداث أصيب أربعة مواطنين بأعيرة نارية أودت بحياتهم ، نسأل الله لهم الرحمة والقبول والمغفرة.
كما اصيب آخرون بينهم رجال شرطة يتلقون العلاج بالمستشفى.
تقوم الشرطة حاليا باجراء التحريات اللازمة وإستجواب الشهود للوصول للجناة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
يذكر ان مجموعات هاجمت السوق يوم الاثنين 29 يوليو 2019م وتم القبض علي عدد من المتهمين فتحت في مواجهتهم بلاغات.
والشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث تهيب بالمواطنين تجنب التجمهر قرب الأسوق والمحال التجارية لتفويت الفرصة علي المتفلتين وأصحاب الغرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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