- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
لفت عدد من المتظاهرين الذين خرجوا في موكب “العدالة والقصاص” ظهر يوم الخميس بالعاصمة الخرطوم، لفتوا الأنظار بظهورهم بشكل لافت أثناء مشاركتهم بالموكب، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.
وكان ابرزهم الشاب الذي ظهر بشارع الستين بالخرطوم وهو يمشي على ساقين اصطناعيين وقد بدأ طويل القامة بشكل لافت متوشحاً علم السودان.
كما ظهرت فتاة وسط المتظاهرين متوشحة علم “كندا” مما اثار تساؤلات رواد مواقع التواصل.
ومن ابرز الصور يضاً صورة التقطت لأحد المتظاهرين ويبدو من أعضاء لجنة العمل الميداني للموكب وهو يراقب المتظاهرين بواسطة “منظار” حديث من اعلى البنايات.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى قد شهدت ظهر الخميس مواكب حاشدة تنديداً بقتل متظاهرين من طلاب الثانويات بمدينة الأبيض غربي السودان، مطالبين بالعدالة والقصاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور : متظاهرون سودانيون يلفتون الأنظار في الخرطوم، احدهم بساق إصطناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.