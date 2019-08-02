زريبة (طلح) تستخدم بطاقة الصراف الآلي..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عندما اتجهت أغلب المحلات التجارية حتى في الأحياء السكنية، الى التعامل الالكتروني في الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي كان الغرض منه هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على احتياجاتهم نسبة لعدم توفر (الكاش) لكن الغريب في الأمر والملفت للنظر أن يقوم صاحب زريبة لبيع الفحم و(الطلح) في وضع لافتة كبيرة كتب عليها ( يوجد دفع عبر بطاقة الصراف الآلي) أمام مدخل الزريبة.

ورغم أن مايباع داخل الزريبة ليس من الأولويات أو الضروريات، إلا أن رغم ذلك كان هناك تدافع على هذه الزريبة من قبل سيدات ورجال، الزريبة الواقعة بحي راقي بشرق النيل يتردد عليها عدد كبير، وبحسب اخر لحظة قد أفادت المواطنة هبة أحمد وهي أحد الزبونات بهذه الزريبة أن هناك زبائن يأتون من أم درمان وبحري والخرطوم، ليس لتعامل هذه الزريبة بالبطاقة فحسب، بل حتى لجودة الطلح المتوفرة لديه فهو يقوم بجلب حطب الدمازين المميز..

مشيرة الى أن هناك أنواعاً من الحطب لها أضرار منتشرة في زرائب الخرطوم، هبة أكدت أن الطلح يستخدم في عادة سودانية أصيلة وهي (الدخان)، كما أن له فوائد أخرى حيث يقوم بمهمة طرد الباعوض والذباب في فصل الخريف.