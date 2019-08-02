- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عندما اتجهت أغلب المحلات التجارية حتى في الأحياء السكنية، الى التعامل الالكتروني في الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي كان الغرض منه هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول على احتياجاتهم نسبة لعدم توفر (الكاش) لكن الغريب في الأمر والملفت للنظر أن يقوم صاحب زريبة لبيع الفحم و(الطلح) في وضع لافتة كبيرة كتب عليها ( يوجد دفع عبر بطاقة الصراف الآلي) أمام مدخل الزريبة.
ورغم أن مايباع داخل الزريبة ليس من الأولويات أو الضروريات، إلا أن رغم ذلك كان هناك تدافع على هذه الزريبة من قبل سيدات ورجال، الزريبة الواقعة بحي راقي بشرق النيل يتردد عليها عدد كبير، وبحسب اخر لحظة قد أفادت المواطنة هبة أحمد وهي أحد الزبونات بهذه الزريبة أن هناك زبائن يأتون من أم درمان وبحري والخرطوم، ليس لتعامل هذه الزريبة بالبطاقة فحسب، بل حتى لجودة الطلح المتوفرة لديه فهو يقوم بجلب حطب الدمازين المميز..
مشيرة الى أن هناك أنواعاً من الحطب لها أضرار منتشرة في زرائب الخرطوم، هبة أكدت أن الطلح يستخدم في عادة سودانية أصيلة وهي (الدخان)، كما أن له فوائد أخرى حيث يقوم بمهمة طرد الباعوض والذباب في فصل الخريف.
كانت هذه تفاصيل خبر زريبة (طلح) تستخدم بطاقة الصراف الآلي..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.