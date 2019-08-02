قرار بإبادة أصناف القطن المحور غير المجازة بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر مجلس السلامة الحيوية القومي في السودان، يوم الخميس، إيقاف زراعة أصناف من القطن المحور وراثياً.

وطالب القرار الذي حصل (الموقع) على نسخة منه بوقف زراعة القطن غير المجاز من صنف “RR” وإبادته بصورة فورية في مناطق زراعته بالبلاد.

ودعا القرار وزارة الزراعة والغابات والوزارات المختصة بأمر الزراعة بالولايات التحكم في إنتاج وتداول تقاوي القطن المعدلة جينياً وتم إجازتها وفقاً لقرار المجلس بالرقم 18 لسنة 2012.

كما دعا للتحكم في دخول مبيد “الجلايفوسيت” تحت مسمياته المختلفة بحيث يستخدم فقط للأغراض الموصى بها.

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وأكد القرار الممهور بتوقيع الرئيس المناوب لمجلس السلامة الحيوية القومي أبوبكر إبراهيم محمد حسين بمسائلة كل من يخالف القرار تحت طائلة قانون السلامة الحيويه القومي لسنة 2010.

ووصفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك دخول بعض الأصناف غير المجازة بالفوضى، مشيرة إلى تسبب الخطوة في دخول الآفات بالمناطق الزراعية.

وقال الأمين العام للجمعية ياسر مرغني لـ (الموقع) إن السودان بلد عضوي وطبيعي ولا يحتاج الأصناف المحورة.

وتابع بأنه قد آن الأوان للتوقف عن زراعة الأصناف المحورة وراثياً، مطالبا بإيقاف تداول زيت بذرة القطن المحور وراثياً وسحبه من الأسواق.