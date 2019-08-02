وزير الخارجية الأمريكية يزور دول شرق آسيا للتحريض على الصين

الخليج 365:

يزور وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الخميس جنوب شرق آسيا في محاولة لمواجهة ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ الصيني عبر تنسيق الاستراتيجية الأمريكية التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعقد لقاء منفرد بين الوزير الأمريكي مع وزير الخارجية الصيني على خلفية التوتر بين القوتين العظميين المتنافستين، بما يتخطى الخلاف التجاري الذي انتهت جولة مناقشاته الأخيرة الاربعاء من دون أن تحقق تقدما ملموسا.

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من جهته، أعلن وزير الخارجية الصينية وانغ يي للصحافيين ” ان بومبيو قال بوضوح شديد أن لا الرئيس ترامب ولا الإدارة الاميركية ينويان كبح تطور الصين، لكن بومبيو خاطب الدول العشر في أسيا بالقول ” لا نطلب أبدا من دول منطقة الهند-المحيط الهادئ أن تختار بين الدول، مصالحنا تتلاقى بشكل طبيعي مع مصالحكم”. في تحريض واضح على الصين.

من جهتها حذرت الصين أمريكا وقالت إن على الأمريكيين أن لا يزرعوا الشوك بين الصين وأعضاء في دول جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أن الصين ستواصل اعتبار الآسيان أولوية في جوارها.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الأمريكي تحذيرا إلى الوزير الصيني بشأن هونغ كونغ، التي تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، من خلال تظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية ضد الحكومة المحلية المؤيدة لبكين.