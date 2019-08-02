منذ 22 عاما” أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية

الخليج 365:

استقبل مطار جدة الدولي أول رحلة حج قادمة من الولايات المتحدة عبر شركة طيران أمريكية منذ ما يزيد على على 22 عاما، أي منذ عام 1997.

وجاءت الرحلة من مطار كولومبوس أوهايو، على متنها 168 مسافرا قدموا لأداء فريضة الحج، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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واستقبل الحجاج، عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي “عبدالهادي بن أحمد المنصوري”: إن “الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية”.

وأضاف المسؤول السعودي أن “ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين”.