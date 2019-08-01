أصدر مجلس السلامة الحيويه القومي قرارا اليوم بوقف زراعة القطن المعدل جينيا والمسمي R R من القطاعين المطري والمروي وابادة كل المساحات المزروعة به .
ودعا القرار الموقع من الدكتور ابوبكر ابراهيم محمد الرئيس المناوب لمجلس السلامة الحيويه القومي الي التحكم في تداول وانتاج تقاوي القطن المعدله جينيا والمجاز وفق قرار المجلس رقم 18 للعام 2012 وان يتم تنفيذ القرار بتوجيه وزارة الزراعة الاتحادية للوزارات في الولايات بتنفيذ القرار وفي حالة العدم ستخضع الجهة غير المنفذة للمساءلة القانونية وفق قانون مجلس السلامة الحيويه القومي للعام 2010م.
كما تضمن القرار التحكم في تداول مبيد الجلايفوسيت بمسمياته المختلفة وان يستخدم للاغراض الموصي بها.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بوقف زراعة القطن المعدل جينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.