قرار بوقف زراعة القطن المعدل جينيا

أصدر مجلس السلامة الحيويه القومي قرارا اليوم بوقف زراعة القطن المعدل جينيا والمسمي R R من القطاعين المطري والمروي وابادة كل المساحات المزروعة به .

ودعا القرار الموقع من الدكتور ابوبكر ابراهيم محمد الرئيس المناوب لمجلس السلامة الحيويه القومي الي التحكم في تداول وانتاج تقاوي القطن المعدله جينيا والمجاز وفق قرار المجلس رقم 18 للعام 2012 وان يتم تنفيذ القرار بتوجيه وزارة الزراعة الاتحادية للوزارات في الولايات بتنفيذ القرار وفي حالة العدم ستخضع الجهة غير المنفذة للمساءلة القانونية وفق قانون مجلس السلامة الحيويه القومي للعام 2010م.

كما تضمن القرار التحكم في تداول مبيد الجلايفوسيت بمسمياته المختلفة وان يستخدم للاغراض الموصي بها.