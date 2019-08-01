البرهان يمنح الملحق العسكري السعودي وسام النيلين

منح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، وسام النيلين من الطبقة الثانية للعميد الركن إبراهيم عثمان العمير، الملحق العسكري السعودي، المنتهية فترة عمله بالسودان، وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع وتطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وجرت مراسم التكريم صباح اليوم على يد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بمكتبه بحضور علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم والفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي المفتش العام.