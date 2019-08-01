السودان يشارك بإجتماعات اللجنة العربية لحقوق الإنسان

شارك وفد السودان برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي وكيل العدل المكلف في الدورة العادية رقم (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت بالقاهرة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الاعضاء.

وقدم وفد السودان بيانا إبتدره بالتطورات السياسية في السودان وقيام الثورة السودانية مؤكدا على إلتزام السودان بالإتفاقيات الدولية التي صادق عليها في مجال حقوق الإنسان .

كما قدم شرحا مفصلا حول مسار التفاوض بين المجلس العسكري وكافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي إضافة إلى المفاوضات في اديس ابابا مع قوى الحرية والتغيير متطرقا إلى التفاهمات التي أبرمت بين الجانبين وادت إلى التوقيع بالأحرف الاولى علي الإتفاق الأخير، كما تناول المساعي الجارية في التفاوض للوصول لإتفاق حول الوثيقة الدستورية.

كما قدم الوفد شرحا للبند التاسع بعنوان “التدابير القسرية الإنفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان” واورد القرارات القسرية الإنفرادية في ضوء مخالفتها لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن متناولا الآثار الإقتصادية لهذه العقوبات والتي تمثلت في إلحاق بالغ الضرر بكافة القطاعات في السودان خاصة في مجال الصحة والزراعة والتعليم وكافة المجالات الأخرى.

وقد تبنت جامعة الدول العربية نهج متكامل ومستمر للمطالبة برفع العقوبات الاحادية نهائيا عن السودان ومواصلة ما تقدمه من دعم في هذا الاطار، كما تم تكليف الامانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الانسان لتبني رؤية موحدة لدعم السودان في مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتم إبقاء البند على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الى حين الرفع الكامل للعقوبات.