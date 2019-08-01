وكيل الخارجية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة

التقى السفير عمر دهب فضل الوكيل المكلف لوزارة الخارجية بمكتبه اليوم بالممثل المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الدكتور سيلفا راماشاندران، وبحث الجانبان عددا من المشاريع الإنمائية التي يقوم بها البرنامج في السودان.

وعبر الوكيل عن تقديره للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة عبر هيئاتها ووكالاتها في السودان مؤكدا حرص الحكومة على تيسير مهام واقامة العاملين بهذه الوكالات.

من جانبه عبر الممثل المقيم بالإنابة عن امله ان يعم الاستقرار كافة انحاء البلاد ووعد ببذل المزيد من الجهود لدعم التنمية والاستقرار في السودان.