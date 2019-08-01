مدرب المريخ يكشف عن تطلعاته في البطولة الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المدير الفني للمريخ إبراهيم حسين عن تطلّعه للوصول إلى مراكز متقدّمة بمنافسة دوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنّ تركيزه منصب حاليًا على مواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويحلّ المريخ ضيفًا على شبيبة القبائل في التاسع من أغسطس الجاري ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

وقال المدرب الشهير بـ”إبراهومة” إنّ إعداد فريقه يمضى على نحوٍ مثالي، وأنّه يطمح في خوض تجربة ودية ثالثة قبل التوجّه إلى الجزائر.

وأشار مدرب الأحمر إلى أنّ مواجهة الوداد البيضاوي لا تشغل باله في الوقت الراهن لجهة أنّ التركيز حاليًا سيكون على منافسهم الجزائري.