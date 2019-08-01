الخليج 365 : أظهر كشف بأسماء الشركات المحظورة بسبب مخالفات بحصائل الصادر من قبل البنك المركزي، أسماء شركات كبيرة ومعروفة. وحمل خطاب الحظر أسماء شركات مثل (شركة الصمغ العربي – شركة البرجوب الهندسية – مصنع محجوب أولاد للحلويات والطحنية – شركة كمبال للأنشطة المتعددة – شركة الروابي – شركة الصحابة وشركات أخرى) بحسب صحيفة الإنتباهة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء الشركات المحظورة من قبل البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.