- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعرب المدير الفني لحي الوادي نيالا محمد عبد الله مازدا عن ارتياحه لسير تحضيرات فريقه للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنّه يأمل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة التنافس الرسمي.
وقال مازدا في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ حي الوادي نيالا تمكّن من ضمّ عناصر مميزة في الانتدابات الفائتة، لافتًا إلى أنّها جاءت خليطًا ما بين الشباب والخبرة.
ويأمل المدرب مازدا في قيادة ممثل نيالا إلى نيل مركز متقدّم في ترتيب الممتاز خلال النسخة المقبلة لضمان التمثيل الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر كابتن مازدا يبدي سعادته بتحضيرات الوادي نيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.