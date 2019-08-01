كابتن مازدا يبدي سعادته بتحضيرات الوادي نيالا

الخليج 365 :

أعرب المدير الفني لحي الوادي نيالا محمد عبد الله مازدا عن ارتياحه لسير تحضيرات فريقه للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنّه يأمل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة التنافس الرسمي.

وقال مازدا في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ حي الوادي نيالا تمكّن من ضمّ عناصر مميزة في الانتدابات الفائتة، لافتًا إلى أنّها جاءت خليطًا ما بين الشباب والخبرة.

ويأمل المدرب مازدا في قيادة ممثل نيالا إلى نيل مركز متقدّم في ترتيب الممتاز خلال النسخة المقبلة لضمان التمثيل الخارجي.