لجنة المعلمين تطالب بتأجيل موعد امتحانات الشهادة الثانوية

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طالبت لجنة المعلمين وزارة التربية والتعليم بضرورة تحديد موعد جديد لامتحانات الشهادة الثانوية، وامتحانات الأساس بالولايات.

وقالت رئيس اللجنة بالإنابة قمرية عمر بحسب صحيفة (السوداني)، إن هذا العام اختل فيه التقويم الدراسي بصورة كبيرة ويصعب ضبط الزمن المحدد للدراسة بإكمال المنهج، داعية إلى إجراء تعديلات بالتقويم الدراسي للأعوام المُقبلة على أن يبدأ في سبتمبر أي بعد فصل الخريف، في وقت اعتبر فيه الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة د.الشعراني الحاج تعليق الدراسة بالخطوة غير المناسبة، لأن من شأنها إحداث خلل وربكة في التقويم الدراسي، لافتاً إلى أن هذا العام ناقص وأيام الدراسة فيه محددة بـ 160 يوماً فقط، مضى منها الكثير حتى إن تم إضافة السبت لأيام الدراسة فلن يجدي نفعاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)