استئناف مفاوضات “الإعلان الدستوري” مساء اليوم

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، أن المفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير ستستأنف مساء اليوم الخميس بفندق كورنثيا في الخرطوم بشأن الوثيقة الدستورية.
وأكملت اللجان الفنية من الطرفين اجتماعاتها، ليل الأربعاء. وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير إن اللجان الفنية فرغت من أعمالها الخاصة بصياغة الوثيقة الدستورية وتبقت بعض النقاط التي تحتاج إلى تفاوض مباشر لحسمها.
ورأى أن النقاط التي تبقت ليست صعبة ويمكن حسمها خلال زمن وجيز إذا ما توفرت الإرادة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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