بالفيديو : جنرال بالجيش يتهم قوات الدعم السريع بقتل طلبة الأبيض

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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اتهم جنرال في الجيش السوداني عناصر في قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقتل ستة متظاهرين على الأقل من بينهم أربعة طلاب أثناء مسيرة طلابية في مدينة الأُبيّض في وسط البلاد قبل عدة أيام .
وقتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة ،الاثنين، رفضا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أكّد الفريق جمال الدين إبراهيم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحافي في الأُبيّض أنّ “مسيرة للطلاب أثناء سيرها في سوق المدينة تم اعتراضها بالعصي والهراوات من قبل قوة تأمين البنك السوداني الفرنسي التابعة لقوات الدعم السريع وحجمها سبعة أفراد بالإضافة لعربة مسلحة”.
وتابع الجنرال الذي ظهر بزيه العسكريّ “هذا التصرف أدى إلى رد فعل بقيام بعض الطلاب لرشق القوات بالحجارة ما دفع بعض أفراد هذه القوة بتصرف فوري بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين”.
وأوضح أنه “تم التعرف على مرتكبي هذه الحادثة التي أدت للخسائر المؤسفة التالية الشهداء عدد خمسة إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم متأثرا بجراحه”.
وأثار مقتل الطلاب في الأُبيض تنديدا دوليا، مع مطالبة اليونيسف بفتح تحقيق في المسألة. وفي الخرطوم، خرج مئات الطلاب في مسيرات تنديدا بمقتل زملائهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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