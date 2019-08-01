الشرطة تضبط مخدرات وأموالاً بمناطق التعدين

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في ولاية البحر الأحمر، متهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات تقدر بأكثر من 500 رأس من البنقو، ومبلغ مالي يقدر بقرابة النصف مليار جنيه سوداني، وكمية من المعروضات في مناطق التعدين.

وأثنى مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر، بحسب الشروق – على القوة المنفذة للعملية، التي وصفها بالإنجاز الكبير لإدارة مكافحة المخدرات.

وأوضح خلال وقوفه ميدانياً على الضبطية، يوم الخميس، أن المنطقة التي تمت بها الضبطية تعتبر من المناطق البعيدة عن الأنظار وبها أكثر من مئة ألف معدن.

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ونبه موسى إلى أن الضبطية تأتي في ظل خطط رئاسة شرطة الولاية وإدارتها العامة والمتخصصة المعنية بمكافحة كافة أشكال تأمين مناطق التعدين من كافة المهددات الأمنية.

وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد شرطة عماد الدين إبراهيم رمضان، بتوافر معلومات عن قيام متهمين بترويج المخدرات وسط المعدنين بمناطق التعدين.

وأشار إلى أن نشاط هؤلاء يرتكز بمنطقة نورايت التابعة لمحلية جبيت المعادن.

وقال إنه تم تحريك قوة إلى المنطقة وتمكنت من ضبط ثلاثة متهمين وبحوزتهم أكثر من 560 رأساً من البنقو، بجانب 28 باكت ورق برنسيس، وكمية من ورق البرنسيس الفلتر، و30 جرام ذهب، وزجاجتي بلاستيك بداخلهما مادة الزئبق وكمية كبيرة من المبالغ النقدية تقدر بـ500 ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)