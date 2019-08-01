قورماهيا يصل اليوم لمواجهة الهلال غدا

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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أعلن نادي قورماهيا الكيني في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بووك) أمس، وصول بعثة فريق كرة القدم إلى الخرطوم اليوم الخميس، على متن الخطوط الكينية، بطلب من نادي الهلال السوداني، لأداء مباراتين وديتين، غداً الجمعة، والأحد المقبل، بالجوهرة الزرقاء، في إطار تحضيرات الهلال لجولة الذهاب من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا..
وبحسب اخر لحظة يواجه الهلال فريق ريون سبورتس الرواندي 11 أغسطس في كيجالي. وذكر النادي الكيني أنه سيأتي إلى السودان في غياب مدربه التركي حسن أوكتاي، الذي غادر إلى بلاده لترتيب بعض الأمور العائلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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