الجمهور يتغزل في لوشي .. اعرف السبب

على نحو مفاجئ فقدت الإعلامية آلاء المبارك الشهيرة بـ(لوشي) جزءاً كبيراً من وزنها وأصبحت أقرب ماتكون للهنود. Advertisements وبحسب اخر لحظة فإن عدد مقدر من جمهور لوشي من الجنسين تغزلوا فيها وأبدوا إعجابهم بـ (اللوك) الجديد، وأثنوا على الخطوة التي أقدمت عليها، خاصة وأن أعداداً مقدرة من الفتيات يتخوفن من فكرة نقصان الوزن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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