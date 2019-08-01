على نحو مفاجئ فقدت الإعلامية آلاء المبارك الشهيرة بـ(لوشي) جزءاً كبيراً من وزنها وأصبحت أقرب ماتكون للهنود.
وبحسب اخر لحظة فإن عدد مقدر من جمهور لوشي من الجنسين تغزلوا فيها وأبدوا إعجابهم بـ (اللوك) الجديد، وأثنوا على الخطوة التي أقدمت عليها، خاصة وأن أعداداً مقدرة من الفتيات يتخوفن من فكرة نقصان الوزن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يتغزل في لوشي .. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.