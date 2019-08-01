أسعار الخميرة تقفز من (450) جنيهاً إلى (2) مليون جنيه

أكد اتحاد أصحاب المخابز أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها السلطات المختصة بالولاية بشأن ضبط عملية توزيع الدقيق من شأنها أن تسهم فى إحكام السيطرة على حركة الدقيق وانسيابه للمخابز بالصورة المطلوبة ومتابعة ومراقبة عمليات التوزيع من المطاحن وحتى توصيلها إلى المخابز وإغلاق الباب أمام أى محاولة للتهريب والتسريب وأن قطوعات الكهرباء الأخيرة أدت لتقليل الإنتاج.

فيما يقول الأمين العام السابق لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال ما زال مسلسل أزمة الخبز مستمراً داخل ولاية الخرطوم منذ أيام فمنذ أطلت بوادر أزمة الخبز حيث أرجعها إلى وجود ندرة فى الغاز والجازولين مما دعا أصحاب الأفران إلى اللجوء إلى الوسائل التقليدية لصناعة الخبز بالفحم والحطب أحياناً و ذكر أن أصحاب المخابز يعيشون مأساة بسبب الزيادة وارتفاع مدخلات الإنتاج وكشف عن أن هنالك زيادات كبيرة فى أسعار الخميرة والتى زاد سعرها من 450 إلى 2مليون جنيه وسعر جركانة الزيت زاد من 250جنيهاً الى 1300 جنيه فى المخابز العاملة والتى انعدم توفيرها بصورة دورية إلى جانب ذلك هنالك مشكلة فى العمالة وتمردهم فى العمل بسبب مطالبتهم بزيادات فى رواتبهم بصورة متكررة فى ظل ارتفاع الأسعار المتزايدة يومياً فى الأسواق بالنسبة للسلع الاستهلاكية والغذائية وغيره ، وأشار على أنهم لا يواجهون مشكلة فى توفير الدقيق ولكن المشكلة أصبحت فى العمالة ومعينات العمل الأخرى .

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وبحسب آخر لحظة أضاف مدير عام الوزارة د:تاج الدين عثمان أن استهلاك الدقيق المدعوم فى ولاية الخرطوم يبلغ 50% من الحصة الكلية للسودان وذكر أن الدولة تدعم يومياً 100الف جوال زنة 50 كيلو بمبلغ 680 جنيه للجوال الواحد..

من جانبها أعلنت اللجنة الفرعية لضبط وتوزيع الدقيق والوقود برئاسة مدير عام وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم عن ترتيبات لإعادة توزيع الوكلاء بالشركات والمطاحن وفقاً لإصلاح النظام الحالى وأعلن معتمد محلية جبل أوليا اللواء حسام الدين فى الاجتماع المشترك للجنة الفرعية للمحلية على فرض عقوبات رادعة للمتاجرين والمتلاعبين بقوت المواطن وأوضح فى الاجتماع الاتجاه لإعادة النظر فى القرار الولائي بتغليظ العقوبات للمخالفين والمتلاعبين بالدقيق وفق الإجراءات الإدارية والتى تصل إلى سحب ترخيص المخبز وشدد على اسناد بلاغات الدقيق ومخالفاته و ضبط أحكام الرقابة على المخابز وتوفير المعينات ووقف التصاديق للمخابز وتصنيع الحلويات أو أى تصاديق أخرى لمخابز جديدة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)