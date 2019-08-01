تعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي

التاريخ: 01-أغسطس-2019
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أصدر المجلس العسكري الانتقالي، يوم الخميس، قراراً بتعيين نائبين لمحافظ بنك السودان المركزي هما: أ.د. بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم، والمعتصم عبدالله الفكي، طبقاً لشبكة الشروق .
وشغل أ.د. بدرالدين من قبل منصب مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي، فيما كان يشغل المعتصم عبدالله الفكي منصب مدير عام السياسات والبحوث بالبنك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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