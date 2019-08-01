التاريخ: 01-أغسطس-2019 فى : أخبار 417 مشاهدة وجهت النيابة بحسب آخر لحظة بإخلاء سبيل والي الخرطوم الأسبق عبدالرحيم محمد حسين المعتقل مع رموز النظام السابق من المسؤولين والسياسيين بسجن كوبر. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تأمر بالإفراج عن عبدالرحيم محمد حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.