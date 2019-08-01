النيابة تأمر بالإفراج عن عبدالرحيم محمد حسين

التاريخ: 01-أغسطس-2019
فى :أخبار
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وجهت النيابة بحسب آخر لحظة بإخلاء سبيل والي الخرطوم الأسبق عبدالرحيم محمد حسين المعتقل مع رموز النظام السابق من المسؤولين والسياسيين بسجن كوبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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