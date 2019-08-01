المتهم بقتل زوجته بعد تهشيم رأسها يسجل اعترافاً قضائياً

سجل المتهم بقتل زوجته بتهشيم رأسها في الساعات الأولى من الصباح في أحد أحياء جنوب الخرطوم سجل اعترافاً قضائياً بجريمته وما زالت النيابة توالي تحرياتها في البلاغ المفتوح تحت المادة (130) من القانون الجنائي بقسم شرطة الأزهري شرق.

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وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية بحسب صحيفة الدار، عندما انهال المتهم ضرباً على زوجته في الليل أثناء نومها بآلة صلبة مما تسبب ذلك في وفاتها بالحال وسلم نفسه للشرطة التي قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق العمل الفني تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل رسم كروكي وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وما زال التحري مستمراً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)