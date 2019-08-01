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وقفة احتجاجية بسويسرا تضامناً مع شهداء الثورة والمفقودين

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التاريخ: 01-أغسطس-2019

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وقفة احتجاجية بسويسرا تضامناً مع شهداء الثورة والمفقودين

ينظم تجمع السودانيين بسويسرا وقفة احتجاجية في كل مدن العالم تضامناً مع شهداء الثورة والمفقودين والمعتقلين والمطالبة بالكشف عن مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة وسوف تكون الوقفة بمدينة زيورخ في يوم السبت (3) أغسطس الساعة الثانية ظهراً.

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وأكد عضو التجمع ناصر من سويسرا بحسب صحيفة الدار، بأنهم سوف يواصلون الوقوف مع الشعب السوداني إلى أن تتحقق شعارات الثورة (حرية – سلام وعدالة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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