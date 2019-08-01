“الشيوعي” يطالب بتسليم الرئيس المخلوع “البشير” للجنائية

التاريخ: 01-أغسطس-2019 فى : أخبار 53 مشاهدة ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ الشيوعي ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻡ، ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺳﻴﻘﻮﺩ لتفكيك ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ لإﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﻗﺎﻝ: (ﻧﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻼءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ). ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩ. ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍلإﺑـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. Advertisements ﻭﺷﺪﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩ بحسب صحيفة الجريدة، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻔﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﺘﺤﺠﺞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ العدالة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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