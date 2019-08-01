جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين على حدود غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، طفلين فلسطينيين بعد اجتيازهما السياج الحدودي على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الطفليين اللذين تمّ اعتقالهما، أحدهما يبلغ من العمر 11 عاماً، والثاني 15عاماً وضبط بحوزتهما سكين.
وجاء هذا الحادث، بعد الحدث الأمني الذي وقع فجر اليوم الخميس على حدود قطاع غزة، بعد تسلل فلسطيني خلف السياج الحدودي واشتباكه مع جنود الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني وإصابة 3 جنود.
وكثف الجيش الإسرائيلي من تواجده على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة، عقب الحادثة، وضمن الاستعدادات لمواجهة فعاليات مسيرة العودة على حدود القطاع، يوم غد الجمعة.
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