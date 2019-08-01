تحالف "نداء السودان" يدعو لإجازة مجلس سيادة مشترك

دعا تحالف ”نداء السودان“، أبرز مكونات قوى ”الحرية والتغيير“ في السودان، الخميس، لإجازة الوثيقة الدستورية، وإعطاء الأولوية لتشكيل مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء مدني، وقضاء مستقل.
وشدد في بيان له، على ضرورة إعلان المجلس العسكري، عدم اعترافه بتقرير لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم، وتأكيد التزامه، وفق الإعلان السياسي، باللجنة الوطنية المستقلة، وكافة الالتزامات المطلوبة لبحث تحقيق العدالة.
وأوضح أن المجلس العسكري، ووفق الأمر الواقع، يتحمل بصورة مباشرة مسؤولية وسلامة وأمن المواطنين والاستقرار بالبلاد، ومسؤوليته الأساسية لأي انتهاكات تتصل بالحقوق والحريات التي تصونها الدولة.
وأضاف بأن ”تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات الأخيرة، أتت كنتيجة طبيعية لعدم رؤية العدالة، أو أي من متطلباتها تتحقق“.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، وعدة ولايات، الخميس، مسيرات ”القصاص العادل“؛ احتجاجًا على مقتل متظاهرين سلميين، وضرورة تسليم السلطة للحكومة المدنية.
وأشار التحالف إلى أن تمثيل ”الجبهة الثورية“ في هياكل قوى الحرية والتغيير، يشكل دفعًا للالتزام بمتطلبات السلام داخل قوى الإعلان.
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