اكد اتحاد اصحاب المخابز ان الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها السلطات المختصة بالولاية بشان ضبط عملية توزيع الدقيق من شانها ان تسهم فى احكام السيطرة على حركة الدقيق وانسيابه للمخابز بالصورة المطلوبة ومتابعة ومراقبة عمليات التوزيع من المطاحن وحتى توصيلها الى المخابز واغلاق الباب امام اى محاولة للتهريب والتسريب وان قطوعات الكهرباء الاخيرة ادت لتقليل الانتاج.
وكشفت عن ان هنالك زيادات كبيرة فى اسعار الخميرة والتى زاد سعرها من 450الى 2مليون جنيه وسعر جركان الزيت زاد من 250جنية الى 1300جنيه فى المخابز العاملة والتى انعدم توفيرها بصورة دوية الى جانب ذلك مشكلة فى العمالة وتمردهم فى العمل بسبب مطالبتهم بزيادات فى رواتبهم بصورة متكررة فى ظل ارتفاع الاسعار المتزايدة يوميا فى الاسواق بالنسبة للسلع الاستهلاكية والغذائية وغيره واشار على انهم لايواجهون مشكلة فى توفير الدقيق ولكن المشكلة اصبحت فى العمالة ومعينات العمل الاخرى .
واضاف مدير عام الوزارة د:تاج الدين عثمان ان استهلاك الدقيق المدعوم فى ولاية الخرطوم يبلغ 50%من الحصة الكلية للسودان وزكر ان الدولة تدعم يوميا 100الف جوال زنة 50 كيلو بمبلغ 680جنيه للجوال الواحد..
واعلن معتمد محلية جبل اوليا اللواء حسام الدين ء فى الاجتماع المشترك للجنة الفرعية للمحلية على فرض عقوبات رادعة للمتاجرين والمتلاعبين بقوت المواطن واوضح فى الاجتماع الاتجاه لاعادة النظر فى القرار الولائ بتغليظ العقوبات للمخالفين والمتلاعبين بالدقيق وفق الاجراءات الادارية والتى تصل الى سحب ترخيص المخبز وشدد على اسناد بلاغات الدقيق ومخالفات الدقيق و ضبط احكام الرقابة على المخابز وتوفير المعينات ووقف التصاديق للمخابز وتصنيع الحلويات او اى تصاديق اخرى لمخابز جديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر اسعار الخميرة تقفز من 450جنية الى 2مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.