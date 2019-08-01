عاجل.. الجيش السوري يعلن عن اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار في إدلب

أعلن مصدر عسكري سوري موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل اليوم، بشروط.
وطالب الجيش السوري بتطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مقابل وقف إطلاق النار.
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