باحث سوداني: قطر وتركيا تدعمان بقايا النظام السوداني السابق

قال صلاح خليل، الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات إن قطر وتركيا تدعمان بقايا النظام السوداني السابق، موضحا أن تلك الدولتين لهما علاقات سابقة مع نظام عمر البشير، ولديهما اتفاقيات معه، وهذه الاتفاقيات الأن أصبحت حبر على ورق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن البرلمان السوداني رفض اتفاقيات قطر وتركيا ولم يصادق عليها.

وأشار الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات إلى أن قطر تدعم الثورة المضادة لزيادة حدة الاحتجاجات.