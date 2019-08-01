باحث سوداني: قطر وتركيا تدعمان بقايا النظام السوداني السابق

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن البرلمان السوداني رفض اتفاقيات قطر وتركيا ولم يصادق عليها.
وأشار الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات إلى أن قطر تدعم الثورة المضادة لزيادة حدة الاحتجاجات.
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