رئيس البرازيل يلغي اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا ليحلق شعره! (فيديو)

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا حول قيام رئيس البرازيل جايير بولسونارو، بإلغاء اجتماعه مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان قبل الموعد المقرر بساحة واحدة، متحججًا بأسباب تتعلق بجدول أعمال.

وأضاف التقرير، أن رئيس البرازيل ظهر بعد ذلك في بث مباشر، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، وهو يحلق شعره.